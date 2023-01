5. Landesklasse Unterland: Goleador Parade Herbst 2022

Details Sonntag, 08. Januar 2023 00:35

Elf Spiele haben alle Mannschaften im Herbst 2022 in der 5. Landesklasse Unterland absolviert. Für die ligaportal.at Goleador Wertung kamen deswegen alle Spieler in die Wertung, die zumindest vier Treffer erzielt haben. Der Titel geht ganz klar an Oguzhan Sahin von Viktoria Bregenz II, der dreizehn Treffer in 792 Spielminuten erzielt hat. Platz zwei in der Gesamtwertung teilen sich Simon Steurer von Rotenberg 1c und David Rädler von RW Langen II.

Einsatz Platz Platz Platz Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 1 Oguzhan Sahin Viktoria Bregenz II 13 792 0,98 1 1 1 2 Simon Steurer Rotenberg 1c 8 499 0,96 4 2 3 2 David Rädler RW Langen II 12 959 0,75 2 4 3 4 Lukas Bals Hittisau II 8 554 0,87 4 3 3,5 5 Marco Muxel Au II 9 839 0,64 3 6 4,5 6 Ibragim Isajew Viktoria Bregenz II 8 810 0,59 4 7 5,5 7 R.R. Prestes Schwarzenberg 7 604 0,70 7 5 6 8 Philipp Frank Kennelbach II 7 876 0,48 7 9 8 9 Rene Österle Egg/Andelsbuch 1c 5 576 0,52 9 8 8,5 10 Michael Sochor RW Langen II 5 787 0,38 9 10 9,5 11 Kilian Obrist Hittisau II 5 835 0,36 9 11 10 12 Patrik Meusburger Egg/Andelsbuch 1c 5 938 0,32 9 13 11 13 Markus Dünser Au II 4 673 0,36 13 11 12 14 Yalcin Güse Viktoria Bregenz II 4 837 0,29 13 14 13,5

So wird gewertet: Alle Spieler, die mindestens sechs Tore im Herbst 2022 erzielt haben, kommen in die Wertung. Für die Anzahl der Tore bzw. die Tore pro Einsatzzeit wird eine Platzziffer vergeben. Der Schnitt dieser Platzziffer wird für die Gesamtwertung herangezogen.