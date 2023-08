Transferbilanz des FC Lustenau und Ausblick 2023/24

Details Donnerstag, 03. August 2023 00:47

Am zweiten Augustwochenende 2023 startet die Eliteliga in die Saison 2023/24, der FC Lustenau tritt am 12. August 2023 um 16 Uhr zu Hause gegen Nenzing an. Im VFV-Cup hat Lustenau mit einem klaren 7:0 beim FC Hittisau II den ersten Pflichtspielsieg bereits gelandet. Im Kader hat es dreizehn Änderungen gegeben, Coach Philipp Hagspiel mit allen Details.

Wie ist der aktuelle Stand der Vorbereitung?

Philipp Hagspiel, Trainer FC Lustenau: „Durch die sehr kurze Vorbereitung bleibt nicht viel Zeit, in Details zu gehen. Der Schwerpunkt liegt wie jeden Sommer darin, den neuen Kader so schnell als möglich zum Team zu formen.“

Testspielbilanz?

SC Fussach vs. FC Lustenau 0:3

FC Lustenau vs. SC Imst 2:3

FC Lustenau vs. Altach Amateure 3:1

Kaderänderungen?

Abgänge:

Alex Asiu

Aco Umjenovic

Giorgio Doriano

Lukas Thurnher (Studium)

Moritz Hollenstein (Studium)

Noel Sohm (Studium)

Zugänge:

Hüseyin Zengin (reaktiviert 1b)

Adrian Mendes (Ausland)

Benjamin Thurnher (AKA U18)

Marcelo de Souza (Ausland)

Osman Kurt (FC Götzis)

Serhan Arslan (SC Fussach)

Yure Almeida Oliveira (Ausland)

Wie sind die Ziele für die kommende Saison ausgerichtet?

Philipp Hagspiel : „Klassenerhalt - gesichertes Mittelfeld!“

Favoriten in der eigenen Liga 2023/24?

Philipp Hagspiel : „FC Höchst, FC Rotenberg, Admira Dornbirn.“

Favoriten auf den Meistertitel in der Bundesliga?

Philipp Hagspiel : „SK Rapid Wien.“

Favoriten auf den Meistertitel in der 2. Liga?

Philipp Hagspiel : „SV Ried, First Vienna, GAK.“

