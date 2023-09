Jonas Schwarz rettet Göfis bei den Austria Lustenau Amateuren einen Punkt

Details Samstag, 02. September 2023 01:23

2:2 hieß es nach dem Spiel von Austria Lustenau Amat. gegen Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis.

Das 1:0 in der 22. Minute brachte SC Göfis vermeintlich auf die Siegerstraße. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Enes Koc mit dem 1:1 für A. Lustenau Amat. zur Stelle (40.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Henry Miyamoto Garcia Silva brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Lustenau A. über die Linie (59.). Jonas Schwarz war es, der in der 79. Minute den Ball im Tor der Gastgeber unterbrachte. Die 2:2-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Unparteiische die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Bei Austria Lustenau Amat. präsentierte sich die Abwehr angesichts sechs Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (9).

Beide Mannschaften haben vier Punkte. Somit trennt nur das Torverhältnis, sodass Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis mit einer Bilanz von 10:10 auf dem fünften Tabellenplatz steht – knapp vor A. Lustenau Amat. (9:6 Tore). Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Lustenau A. tritt kommenden Freitag, um 17:45 Uhr, bei Intemann FC Lauterach an. Einen Tag später empfängt SC Göfis FC Nenzing.

Eliteliga Vorarlberg: Austria Lustenau Amat. – Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis, 2:2 (1:1)

79 Jonas Schwarz 2:2

59 Henry Miyamoto Garcia Silva 2:1

40 Enes Koc 1:1

22 Philip Froewis 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.