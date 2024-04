Christian Tschofen analysiert den Sieg von Hard in Alberschwende

Details Montag, 29. April 2024 23:32

FC Hard erreichte einen 2:0-Erfolg bei FC Sohm Alberschwende. Es war ein Arbeitssieg und ein wichtiger Dreier, wie Christian Tschofen in seiner Analyse betont.

Christian Tschofen, sportlicher Leiter FC Hard: „Der 0:2 Sieg war eher ein Arbeitssieg, war nicht so souverän wie die Spiele davor. Wir sind die ersten zwanzig Minuten gut in die Partie gestartet und konnten einen nicht verwerteten Elfmeter von Vinicius Gomes im Nachschuss durch Luka Ancevski zum 1:0 verwandeln. Mit Fortdauer der Partie haben wir immer mehr den Faden verloren und das Spiel war bis zur Halbzeit eher ausgeglichen.

In der zweiten Halbzeit war Alberschwende das aktivere Team, konnten sich aber in der Offensive nicht wirklich durchsetzen. Die letzten fünfzehn Minuten drückte Alberschwende und warf alles nach vorne. Wir konnten dann aus einem Konter in Minute 94 das eher glückliche 2:0 durch Kilian Krassnig erzielen. Am Ende haben wir es doch verdient, da wir zwei Tore und der Gegner kein Tor erzielt hat. Was die Leistung des FC Hard betrifft, haben wir sicher noch Luft nach oben und was Alberschwende betrifft, glaube ich, dass sie in der Liga bleiben!“

Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz von Alberschwende derzeit nicht. Mit nur 18 Treffern stellen die Gastgeber den harmlosesten Angriff der Eliteliga Vorarlberg. Fünf Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat FC Sohm Alberschwende derzeit auf dem Konto. FC Alberschwende baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

FC Hard klettert nach diesem Spiel auf den dritten Tabellenplatz. Hard präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 41 geschossene Treffer gehen auf das Konto von FC Hard. Hard knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte FC Hard zehn Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur sechs Niederlagen. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der Hard ungeschlagen ist.

Alberschwende tritt am kommenden Mittwoch bei SV Typico Lochau an, FC Hard empfängt am selben Tag FC O&S Bau Andelsbuch.

Eliteliga Vorarlberg: FC Sohm Alberschwende – FC Hard, 0:2 (0:1)

95 Kilian Krassnig 0:2

21 Luka Ancevski 0:1

