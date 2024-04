FC Höchst glückt gegen Egg nur der Ehrentreffer

Details Montag, 29. April 2024 21:45

Durch ein 4:1 holte sich FC Egg drei Punkte bei FC Höchst. FC Brauerei Egg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Höchst einen klaren Erfolg.

Das Hinspiel hatte ohne einen Sieger auskommen müssen. Die Mannschaften waren mit einem 2:2-Unentschieden auseinandergegangen.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Marius Schedler traf vor 170 Besuchern zum 1:0 (53.). Dominik Fessler sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 4:0 (65./75./85.) aus der Perspektive von FC Egg. Blum FC Höchst 1921 kam kurz vor dem Ende durch Kevin Prantl zum Ehrentreffer (88.). Schließlich strich FC Brauerei Egg die Optimalausbeute gegen die Heimmannschaft ein.

Zu mehr als Platz zehn reicht die Bilanz von FC Höchst derzeit nicht. Höchst musste schon 36 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Fünf Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat blum FC Höchst 1921 derzeit auf dem Konto.

Trotz des Sieges bleibt FC Egg auf Platz acht. Der Gast verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen.

FC Brauerei Egg hat die Krise von FC Höchst verschärft. Höchst musste bereits den fünften Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der FC Egg ungeschlagen ist.

Am kommenden Mittwoch trifft blum FC Höchst 1921 auf FC Rotenberg, FC Brauerei Egg spielt am selben Tag gegen Austria Lustenau Amat.

Eliteliga Vorarlberg: blum FC Höchst 1921 – FC Brauerei Egg, 1:4 (0:0)

88 Kevin Prantl 1:4

85 Dominik Fessler 0:4

75 Dominik Fessler 0:3

65 Dominik Fessler 0:2

53 Marius Schedler 0:1

