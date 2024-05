Herbe Heimniederlage für die SW Bregenz Amateure gegen Sulz

Details Freitag, 17. Mai 2024 23:38

Ein spektakulärer Fußballabend endete mit einem beeindruckenden 6:1 Sieg für FC Sulz über SW Bregenz Amateure. Die Partie, die in der 22. Runde der Landesliga stattfand, zeigte von Beginn an eine dominierende Performance der Gäste, die die Heimmannschaft überwältigten und einen klaren Sieg davontrugen.

Früher Rückstand setzt Bregenz unter Druck

Das Spiel begann mit einem schnellen Tor durch Mathias Pointner von FC Sulz, der bereits in der 3. Minute das 0:1 erzielte. Nur sieben Minuten später verdoppelte derselbe Spieler die Führung für die Gäste. Die SW Bregenz Amateure schienen kurzzeitig den Anschluss zu finden, als Saman Al-Mindawi in der 11. Minute das 1:2 markierte und Hoffnung in die Reihen der Heimmannschaft brachte. Doch diese Hoffnung wurde schnell zunichtegemacht, als Gilclecio Dos Santos Moura in der 15. Minute für FC Sulz traf und den alten Abstand wiederherstellte.

Nicht lange danach, in der 37. Minute, erhöhte Pascal Rederer das Ergebnis auf 1:4 für FC Sulz, womit die Gäste eine komfortable Führung zur Halbzeit sicherten. Diese Tore in der ersten Halbzeit zeigten bereits, wie sehr FC Sulz das Spiel dominierte und die Schwächen in der Verteidigung der Amateure von SW Bregenz ausnutzte.

Sulz setzt Dominanz in der zweiten Hälfte fort

Nach der Pause änderte sich das Bild nicht. FC Sulz behielt die Kontrolle über das Spiel und baute ihren Vorsprung weiter aus. In der 58. Minute schoss Adiel Silva de Moura das 1:5 und ließ die Fans der Heimmannschaft resigniert zurück. Trotz einiger Bemühungen von SW Bregenz Amateure, ins Spiel zurückzukommen, blieben weitere Tore aus deren Sicht aus.

Die endgültige Demütigung kam in der 84. Minute, als Julian Ledergerber für FC Sulz den Endstand von 1:6 markierte. Dieses Tor besiegelte den Triumph der Gäste und unterstrich ihre Überlegenheit in diesem Spiel. FC Sulz zeigte eine beeindruckende Leistung, sowohl in der Offensive mit effizienten und präzisen Angriffen als auch in der Defensive, die kaum Chancen zuließ.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren und verdienten Sieg für FC Sulz, die ihre Position in der Liga mit diesem beeindruckenden Ergebnis stärkten. Für SW Bregenz Amateure war es ein Abend zum Vergessen, an dem kaum etwas gelang und die Defizite gegen einen starken Gegner deutlich wurden.

Landesliga: SW Bregenz Amateure : FC Sulz - 1:6 (1:4)

84 Julian Ledergerber 1:6

58 Adiel Silva de Moura 1:5

37 Pascal Rederer 1:4

15 Gilclecio Dos Santos Moura 1:3

11 Saman Al-Mindawi 1:2

10 Mathias Pointner 0:2

3 Mathias Pointner 0:1

