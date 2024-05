FC Lustenau siegt in Lochau!

Details Mittwoch, 08. Mai 2024 23:08

Im Rahmen der 21. Runde der Eliteliga Vorarlberg fand das Spiel zwischen dem SV Typico Lochau und dem FC Lustenau 1907 statt, das die Gäste mit einem deutlichen 3:1 für sich entscheiden konnten. Die Mannschaft aus Lustenau zeigte eine kontrollierte und überzeugende Leistung, was zu drei wohlverdienten Punkten in der Auswärtstabelle führte.

Frühe Führung und dominante erste Halbzeit

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und bereits in der 14. Minute konnte Fabian Pernstich nach einem Eckball per Kopfball das erste Tor für den FC Lustenau 07 erzielen. Dieser frühe Treffer gab den Gästen zusätzlichen Schwung, während Lochau sichtlich bemüht war, ins Spiel zu finden und durch lange Bälle für Gefahr zu sorgen. Trotz einiger Versuche, die solide Verteidigung der Lustenauer zu überwinden, blieben diese ohne Erfolg.

Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Moritz Beck in der 45. Minute nach einer kontrollierten Spielphase der Gäste auf 0:2. Ein weiteres Mal zeigte sich die effektive Spielweise von FC Lustenau, die aus ihrer gut organisierten Defensive heraus agierten und die Angriffe des SV Typico Lochau erfolgreich abwehrten. Mit einem komfortablen Vorsprung ging es somit in die Halbzeitpause.

Fortsetzung der Dominanz und spätes Tor für Lochau

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste endete. FC Lustenau 07 spielte weiterhin mit hoher Konzentration und konnte in der 65. Minute durch Hüseyin Zengin auf 0:3 erhöhen. Ein großer Fehler des Torhüters Sandro Eichhübl, der den Ball 30 Meter vor dem Tor verlor, ermöglichte es Zengin, mühelos ins leere Tor zu treffen.

SV Typico Lochau versuchte weiterhin, das Spiel zu seinen Gunsten zu wenden und kam in der 87. Minute zu einem Elfmeter, den Robin Lhotzky sicher verwandelte. Trotz des späten Tores zum 1:3 gelang es den Gastgebern nicht, eine vollständige Aufholjagd zu starten. Das Spiel endete nach einer siebenminütigen Nachspielzeit mit einem verdienten Sieg für den FC Lustenau 07, der seine Überlegenheit über die gesamte Spielzeit hinweg unter Beweis stellte.

Der Sieg des FC Lustenau 07 in diesem wichtigen Auswärtsspiel spiegelt die Stärke und Effizienz des Teams wider, das sich durch diesen Erfolg gute Chancen auf eine vordere Platzierung in der Liga bewahrt. SV Typico Lochau hingegen muss sich von dieser Niederlage erholen und in den kommenden Spielen eine verbesserte Leistung zeigen.

Eliteliga Vorarlberg: Lochau : FC Lustenau - 1:3 (0:2)

87 Robin Lhotzky 1:3

65 Hüseyin Zengin 0:3

46 Moritz Beck 0:2

14 Fabian Pernstich 0:1

