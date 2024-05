Austria Lustenau Amateure bezwingen Admira Dornbirn mit 2:1

Details Freitag, 24. Mai 2024 23:21

In einem packenden Match der 23. Runde der Eliteliga Vorarlberg sicherte sich Austria Lustenau Amateure einen knappen 2:1-Sieg gegen SC Admira Dornbirn. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachten spektakuläre Momente in der zweiten Hälfte das Publikum zum Toben, wobei die Gastgeber in den letzten Minuten einen Angriff der Gäste abwehren mussten, um die drei Punkte zu sichern.

Erste Halbzeit: Harte Kämpfe ohne Tore

Die Partie begann unter schwierigen Bedingungen, Regen prasselte auf das Spielfeld, was den Spielfluss beider Teams beeinträchtigte. Beide Mannschaften kämpften hart, um Kontrolle über das Spiel zu gewinnen, jedoch ohne nennenswerte Torchancen zu kreieren. Die erste signifikante Aktion des Spiels kam erst in der 36. Minute, als Fehn von Admira Dornbirn aus 25 Metern einen kraftvollen Schuss abgab, der jedoch sein Ziel verfehlte. Kurz vor der Halbzeitpause hatte Madlener von Admira die Chance, sein Team in Führung zu bringen, scheiterte jedoch kläglich, als er alleine vor dem Tor stand und den Ball neben das Tor setzte.

Zweite Halbzeit: Entscheidende Tore und dramatische Momente

Nach der Pause fanden die Austria Lustenau Amateure besser ins Spiel. Ihre Bemühungen wurden in der 58. Minute belohnt, als Magno Hartmann nach einer Vorlage von Bernhard Wund den Führungstreffer erzielte. Die Spannung stieg weiter, als William Twumasi in der 75. Minute nach einem schnellen Konter das 2:0 für die Heimmannschaft erzielte, was die Fans von Austria Lustenau Amateure jubeln ließ.

Die Freude war jedoch nicht von langer Dauer, da Admira Dornbirn nicht aufgab. In der 90. Minute brachte der kurz zuvor eingewechselte Jeremy Thurnher die Gäste wieder ins Spiel, indem er einen entscheidenden Treffer erzielte und das Spiel wieder offen gestaltete. Trotz des späten Tores und einer nervenaufreibenden Nachspielzeit konnte Admira Dornbirn den Ausgleich nicht mehr erzielen. Die Gastgeber mussten nach einer Gelb/Roten Karte gegen Mert Tas in der 78. Minute die letzten Minuten in Unterzahl überstehen, was die Spannung zusätzlich erhöhte.

Das Spiel endete schließlich mit einem 2:1-Sieg für Austria Lustenau Amateure, die damit wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze sammelten. Admira Dornbirn hingegen musste eine bittere Niederlage hinnehmen, die zeigt, wie umkämpft die Eliteliga Vorarlberg ist. Das Team von Coach Herwig Klocker wird aus dieser Niederlage lernen müssen, während Mohammed Gerdi und seine Mannschaft den Sieg feiern können.

Das Match bot bis zum Schlusspfiff Unterhaltung und Spannung, wobei die Fans beider Teams eine Achterbahn der Gefühle erlebten. Austria Lustenau Amateure konnte letztendlich die Oberhand behalten, dank einer starken Teamleistung und effektiven Nutzung ihrer Chancen in der zweiten Halbzeit.

Eliteliga Vorarlberg: Lustenau A. : Admira - 2:1 (0:0)

93 Jeremy Thurnher 2:1

75 William Twumasi 2:0

58 Magno Hartmann 1:0

