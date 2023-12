Eliteliga Vorarlberg: Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist...

Details Donnerstag, 14. Dezember 2023 19:58

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Herbstsaison 2023. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einen neuen Sensationsrekord verzeichnete. Österreichweit wurden in sechs Wochen erstmals über 3,7 (!) Millionen Stimmen abgegeben - ein absoluter Wahnsinn! Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist... Fabio Erath (FC Lauterach)

Endergebnis:

1. Fabio Erath (FC Lauterach / 777 Stimmen)

2. Serhan Arslan (FC Lustenau 07 / 532 Stimmen)

3. Rene Nesensohn (SV Lochau / 287 Stimmen)

4. Emanuel Rudhart (FC Hörbranz / 174 Stimmen)

5. Fabian Pernstich (FC Lustenau 07 / 102 Stimmen)

6. Burak Yildiz (SC Göfis / 91 Stimmen)

7. Steffen Friedrich (SV Lochau / 81 Stimmen)

8. Alexander Rundstuck (SV Lochau / 79 Stimmen)

9. Matteo Ausserlechner (SV Lochau / 67 Stimmen)

10. Florian Lampert (SC Göfis / 38 Stimmen)



(FC Lauterach / 777 Stimmen)(FC Lustenau 07 / 532 Stimmen)(SV Lochau / 287 Stimmen)(FC Hörbranz / 174 Stimmen)(FC Lustenau 07 / 102 Stimmen)(SC Göfis / 91 Stimmen)(SV Lochau / 81 Stimmen)(SV Lochau / 79 Stimmen)(SV Lochau / 67 Stimmen)(SC Göfis / 38 Stimmen) → Zum österreichweiten Gesamtergebnis

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.