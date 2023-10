Eliteliga Vorarlberg 2023/2024: Die 16 besten "hausbauführer.at" Spieler der Runde 9

Details Dienstag, 10. Oktober 2023 08:31

"hausbauführer.at" präsentiert: Die Fans kamen in der vergangenen 9. Runde der Eliteliga Vorarlberg voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. "hausbauführer.at" präsentiert in jeder Klasse die TOP 16 Spieler der Runde und gibt somit jenen Akteuren eine Bühne, die am vergangenen Wochenende mit guten Leistungen überzeugt haben. Die Wahl fiel wie immer schwer, doch sehen Sie selbst. Nachtragsspiele können aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt werden.

Die Top 16 Spieler des Spieltages Die Top 16 Spieler des Spieltages 1 Domenik Ebner FC Alberschwende 2 Marcel Ladinek SV Lochau 3 Lucas Pascasio FC Nenzing 4 Furkan Alkun FC Nenzing 5 Nino Palinic Admira Dornbirn 6 Paul Sohm FC Alberschwende 7 Batuhan Karakas FC Lustenau 07 8 Philip Fröwis SC Göfis 9 Nicolai Bösch SV Lochau 10 Philipp Einfalt FC Lauterach 11 Andre Wiedl FC Lauterach 12 Julian Rupp FC Rotenberg 13 Paulo Souza FC Rotenberg 14 Erhan Erten FC Hörbranz 15 Fethullah Kalkan FC Hörbranz 16 Balthasar Köß FC Andelsbuch

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.