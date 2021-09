Nach Sieg in Hittisau ist in Gaissau Leader Riefensberg zu Gast!

Details Donnerstag, 02. September 2021 18:48

Das Spitzenspiel der 6. Runde der Landesliga steigt am 3. September 2021 um 20 Uhr in Gaissau. Der SV Gaissau trifft auf Tabellenführer Fliesen Jams Riefensberg, die die Tabelle mit einem Punkt Vorpsrung auf Sulz und zwei auf Gaissau anführen.

Dramatischer Fight zwischen Gaissau und Hittisau

Bernhard Erkinger, Trainer SV Gaissau: „Weiterhin ohne Niederlage präsentiert sich der Aufsteiger SV Gaissau sehr stabil und motiviert in der neuen Landesliga. Vier Spiele - zehn Punkte!

Ein offener Schlagabtausch in den ersten 45 Minuten, viele gefährliche Szenen vor beiden Toren. Effiziente Gaissauer und ein starker Elias Schnetzer er trifft in der 8. und 10. Minute. Halbzeitstand 1:2, denn zwischen diesen beiden Toren das 1:2 für Hittisau durch Luan Ruviaro.

Zweite Halbzeit agierten beide Teams vorsichtiger, bei strömenden Regen kamen am Kunstrasen in Hittisau jedoch immer wieder sehenswerte Spielzüge beider Teams zustande. Ein – aus meiner Sicht - umstrittener Elfmeter führte zum kurzzeitigen Ausgleich durch Thiago De Lima Silva, ehe Gaissau durch David Wurzer in der 60. Minute den entscheidenden Treffer zum verdienten 3:2 Auswärtssieg erzielte.

Mein Team hat den Matchplan zu hundert Prozent umgesetzt. Es macht Spaß mit der hungrigen Mannschaft zu arbeiten. Unser Kollektiv ermöglicht es uns die vielen Ausfälle Woche für Woche zu kompensieren. Wir schauen von Spiel zu Spiel und erwarten am kommenden Freitag, dem 3. September 2021, den Tabellenführer Riefensberg in unserer neuen Arena.“

