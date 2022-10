Vier Treffer von Niklas Schranz für Gaissau in Altenstadt ab

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:37

Gaissau fertigte Altenstadt am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Gaissau heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Oliver Authried trug sich in der 31. Spielminute in die Torschützenliste ein. Niklas Schranz versenkte die Kugel zum 2:0 für SV Gaissau (38.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit den Treffern zum 5:0 (60./70./72.) sicherte Schranz Gaissau nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Die Gäste überrannten TSV Altenstadt förmlich mit fünf Toren und fahren so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Altenstadt findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Dem Gastgeber muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Landesliga markierte weniger Treffer als TSV Altenstadt. Altenstadt kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. TSV Altenstadt taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV Gaissau in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Gaissau verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. SV Gaissau befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Altenstadt tritt kommenden Samstag, um 16:00 Uhr, bei MEVO FC Schwarzenberg an. Bereits einen Tag vorher reist Gaissau zu Fliesen Jams FC Riefensberg.

Landesliga: TSV Altenstadt – SV Gaissau, 0:5 (0:2)

72 Niklas Schranz 0:5

70 Niklas Schranz 0:4

60 Niklas Schranz 0:3

38 Niklas Schranz 0:2

31 Oliver Authried 0:1