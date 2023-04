Remis zwischen Kennelbach und Riefensberg

Details Sonntag, 16. April 2023 03:00

Am Samstag kam Fliesen Jams FC Riefensberg bei FC Kennelbach nicht über ein 2:2 hinaus. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von FC Riefensberg gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass Riefensberg der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Im Hinspiel hatte Fliesen Jams FC Riefensberg keinerlei Probleme mit Kennelbach gehabt und einen 6:3-Erfolg verbucht.

Julian Birgfellner brachte FC Riefensberg in der 16. Minute nach vorn. In der 30. Minute brachte Lukas Glatzer den Ball im Netz der Gäste unter. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Niklas Fink traf zum 2:1 zugunsten von Riefensberg (58.). Gegen Ende der Begegnung ging es noch einmal heiß her, als Stefan Feuerstein von Fliesen Jams FC Riefensberg mit der Roten Karte vorzeitig in die Kabine geschickt wurde (75.). FC Riefensberg musste den Treffer von Patrik Gasser zum 2:2 hinnehmen (79.). Letztlich gingen FC Kennelbach und Riefensberg mit jeweils einem Punkt auseinander.

Kennelbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz des Gastgebers derzeit nicht. Die formschwache Abwehr, die bis dato 45 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von FC Kennelbach in dieser Saison. Vier Siege, sechs Remis und acht Niederlagen hat Kennelbach derzeit auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang FC Kennelbach auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Sicherlich ist das Ergebnis für Fliesen Jams FC Riefensberg nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. 44 Tore – mehr Treffer als FC Riefensberg erzielte kein anderes Team der Landesliga. Zehn Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat Riefensberg momentan auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für Kennelbach ist SV Brauerei Frastanz (Samstag, 14:00 Uhr). Fliesen Jams FC Riefensberg misst sich am selben Tag mit Intersport FC Schruns (16:30 Uhr).

Landesliga: FC Kennelbach – Fliesen Jams FC Riefensberg, 2:2 (1:1)

79 Patrik Gasser 2:2

58 Niklas Fink 1:2

30 Lukas Glatzer 1:1

16 Julian Birgfellner 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei