Zwei-Tore-Mann Keramettin Kocabay reicht Kennelbach nicht für einen Punkt in Frastanz

Details Sonntag, 23. April 2023 02:47

SV Frastanz und Kennelbach lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. FC Kennelbach war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit Frastanz einen knappen 4:3-Sieger.

Niklas Wieser brachte sein Team in der 26. Minute nach vorn. Keramettin Kocabay witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Kennelbach ein (33.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. David Stigger brachte SV Brauerei Frastanz nach 70 Minuten die 2:1-Führung. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Wieser bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (80.). Mit dem 2:3 gelang Kocabay ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (89.). Am Ende verbuchte SV Frastanz gegen FC Kennelbach einen Sieg.

Bei Frastanz präsentierte sich die Abwehr angesichts 37 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (44). Die Heimmannschaft behauptet nach dem Erfolg über Kennelbach den zweiten Tabellenplatz. Mit dem Sieg baute SV Frastanz die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SV Brauerei Frastanz zwölf Siege, drei Remis und kassierte erst vier Niederlagen.

In der Defensivabteilung von FC Kennelbach knirscht es gewaltig, weshalb der Gast weiter im Schlamassel steckt. Die formschwache Abwehr, die bis dato 48 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Kennelbach in dieser Saison. Vier Siege, sechs Remis und neun Niederlagen hat FC Kennelbach momentan auf dem Konto.

Mit 39 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Frastanz eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Kennelbach nach vier Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Am kommenden Samstag trifft SV Brauerei Frastanz auf Fliesen Jams FC Riefensberg, FC Kennelbach spielt tags darauf gegen TSV Altenstadt.

Landesliga: SV Brauerei Frastanz – FC Kennelbach, 3:2 (1:1)

89 Keramettin Kocabay 3:2

80 Niklas Wieser 3:1

70 David Stigger 2:1

33 Keramettin Kocabay 1:1

26 Niklas Wieser 1:0

