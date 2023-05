Igor Marjanovic spielt für Frastanz Gaissau schwindelig

Details Sonntag, 14. Mai 2023 03:08

Gaissau steckte gegen SV Frastanz eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Frastanz war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Das Heimteam hatte im Hinspiel mit 2:0 das bessere Ende für sich gehabt.

Igor Marjanovic brachte SV Gaissau per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 23. und 43. Minute vollstreckte. Mit der Führung für SV Brauerei Frastanz ging es in die Halbzeitpause. Mit dem 3:0 sicherte Marjanovic SV Frastanz nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (89.). Schlussendlich verbuchte Frastanz gegen Gaissau einen überzeugenden Heimerfolg.

SV Brauerei Frastanz hat nach dem souveränen Erfolg über SV Gaissau weiter die zweite Tabellenposition inne. Mit dem Sieg baute Frastanz die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SV Frastanz 14 Siege, drei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und Gaissau rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Nun mussten sich die Gäste schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

SV Gaissau steckt nach vier Partien ohne Sieg im Schlamassel, während SV Brauerei Frastanz mit aktuell 45 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am kommenden Samstag trifft SV Frastanz auf MEVO FC Schwarzenberg, Gaissau spielt tags zuvor gegen TSV Altenstadt.

Landesliga: SV Brauerei Frastanz – SV Gaissau, 3:0 (2:0)

89 Igor Marjanovic 3:0

43 Igor Marjanovic 2:0

23 Igor Marjanovic 1:0

