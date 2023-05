Deutlicher Erfolg von Gaissau gegen Altenstadt

Details Samstag, 20. Mai 2023 02:17

Mit 0:3 verlor Altenstadt am vergangenen Freitag deutlich gegen Gaissau. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch SV Gaissau wusste zu überraschen. Das Hinspiel war mit einer 0:5-Klatsche für TSV Altenstadt geendet.

Clemens Fritsch trug sich in der 26. Spielminute in die Torschützenliste ein. Altenstadt war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. In der 76. Minute brachte Bojan Isaijevic das Netz für Gaissau zum Zappeln. Mit dem 3:0 sicherte Fritsch dem Gastgeber nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (79.). Ein starker Auftritt ermöglichte SV Gaissau am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen TSV Altenstadt.

Gaissau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. SV Gaissau liegt nun auf Platz zwölf. Gaissau bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, zwei Unentschieden und 15 Pleiten. SV Gaissau beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

In der Endphase des Fußballjahres rangierte Altenstadt im unteren Mittelfeld. Wo beim Gast der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 33 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. TSV Altenstadt musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Altenstadt insgesamt auch nur acht Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Während Gaissau am kommenden Samstag Fliesen Jams FC Riefensberg empfängt, bekommt es TSV Altenstadt am selben Tag mit MEVO FC Schwarzenberg zu tun.

Landesliga: SV Gaissau – TSV Altenstadt, 3:0 (1:0)

79 Clemens Fritsch 3:0

76 Bojan Isaijevic 2:0

26 Clemens Fritsch 1:0

