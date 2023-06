Das Beste zum Schluss: SPG Großwalsertal erzielt gegen BW Feldkirch das 2:2 in der Nachspielzeit

Details Sonntag, 04. Juni 2023 02:27

Das Spiel zwischen SPG Großwalsertal und FC BW Feldkirch endete 2:2. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten von Feldkirch geendet.

Bruno Rodrigues Gervasoni beförderte das Leder zum 1:0 des Spitzenreiters in die Maschen (27.). Zur Pause wusste der Gast eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Für das erste Tor von Großwalsertal war Maximilian Burtscher verantwortlich, der in der 62. Minute das 1:1 besorgte. Dass FC Blau Weiß Feldkirch in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Nikola Knestel, der in der 77. Minute zur Stelle war. In der 94. Minute verhinderte die Hintermannschaft von FC BW Feldkirch den Gegentreffer von SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal nicht, sodass die Partie nun wieder ausgeglichen war. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. SPG Großwalsertal und Feldkirch spielten unentschieden.

Kurz vor Saisonende besetzt Großwalsertal mit 49 Punkten den dritten Tabellenplatz. Mit beeindruckenden 63 Treffern stellt die Heimmannschaft den besten Angriff der Landesliga.

Nach 25 Spieltagen und nur vier Niederlagen stehen für FC Blau Weiß Feldkirch 53 Zähler zu Buche. Die Offensive von FC BW Feldkirch in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 58-mal schlugen die Angreifer von Feldkirch in dieser Spielzeit zu.

Beide Mannschaften schwimmen derzeit auf der Erfolgswelle. SPG Großwalsertal entschied vier Spiele für sich und teilte einmal die Punkte in den letzten fünf Spielen, während FC Blau Weiß Feldkirch in dieser Zeit vier Erfolge und ein Remis vorweist.

Nächster Prüfstein für Großwalsertal ist FC Renault Malin Sulz auf gegnerischer Anlage (Samstag, 17:00). FC BW Feldkirch misst sich zur selben Zeit mit SPG Metzler Werkzeuge Brederis/Meiningen Juniors (1b).

Landesliga: SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal – FC Blau Weiß Feldkirch, 2:2 (0:1)

94 Patrick Mueller 2:2

77 Nikola Knestel 1:2

62 Maximilian Burtscher 1:1

27 Bruno Rodrigues Gervasoni 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei