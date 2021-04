SV Lochau feiert den 75. Geburtstag!

Details Freitag, 16. April 2021 01:27

Am 18.4.1946 wurde der Sportveren Lochau beim Vorarlberger Fußballverband angemeldet, also ein Jahr nach dem Ende des zweiten Weltkrieges. 75 Jahre später würde eine große Feier anstehen, aber die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona Pandemie verhindern vorerst eine Feier wie sie diesem Jubliläum angmessen wäre. Der typico SV Lochau feiert deswegen den runden Gebursttag vorerst nur einmal mit einer Presseaussendung, die ligaportal..at Vorarlberg im Wortlaut wiedergibt und ganz herzlich zum runden Fest gratuliert. Wir hoffen alle, dass der Amateurfußball bald wieder zumindest das Mannschaftstraining aufnehmen kann. Der Plan die Hinrunde abzuschließen ist ja noch nicht vom Tisch, auch in der Vorarlbergliga nicht.

Gründungsversammlung am 14. April 1946

In schwierigen Zeiten wie diesen gibt es beim SVL trotz fehlendem Spielbetrieb doch noch was zu feiern: Heute vor 75 Jahren fand die Gründungsversammlung des SV Lochau - Sektion Fußball statt und der SV Typico Lochau feiert somit heuer seinen 75. Geburtstag.

Ein kleiner Auszug aus der Entstehung des SVL

Der Sportverein Lochau (Sektion Fußball) wurde nach der Gründungsversammlung (15.04.1946) am 18.04.1946 beim Vorarlberger Fußballverband von unserem Gründungsobmann Dir. Johann Alge angemeldet. Am 02.06.1946 fand sodann die erste Jahreshauptversammlung statt, bei der auch der Vereinsstatut, das auch heute noch in modifizierter Form gilt, beschlossen.

Als Besonderheit aus der ersten Jahreshauptversammlung darf daraus zitiert werden: ".... der Sportverein Lochau ist unpolitisch..., die Freiheit der religiösen Überzeugung und Betätigung der Mitglieder ist gewährleistet und geschützt..., jede offensichtlich auf militärische Ausbildung abzielende Betätigung (Wehrsport) ist verboten. Überlegungen, die damals sicherlich aus der schlimmen politischen- und der Kriegssituation resultierten.

Aufgrund der momentanen Situation steht derzeit leider noch in den Sternen, wann und wie dieses großartige Jubiläum gefeiert werden kann - wir halten euch aber natürlich auf dem Laufenden und hoffen sehr, dass wir ein gebührendes Fest machen können, sobald es die Pandemie-Lage wieder zulässt.Wir danken heute noch dem Gründungsobmann Herrn Dir. Johann Alge für die geleistete Arbeit und führen Ihn als Ehrenpräsident.

Der Vorstand des SV typico Lochau

