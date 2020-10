Egg verliert mit Remis gegen Höchst Kontakt zu Leader Admira Dornbirn

Details Mittwoch, 30. September 2020 18:33

„Gerechte Punkteteilung in Hard und ich denke, beide Mannschaften können damit sehr gut umgehen“, so kommentiert der sportliche Leiter des FC Hard, Christian Tschofen, das 2:2 des FC Hard in der 10. Runde der Vorarlbergliga gegen Nenzing. Admira Dornbirn zieht an der Tabellenspitze davon – makellose Bilanz. Der neunte Dreier im neunten Spiel – 3:0 beim FC Lustenau. Verfolger Egg lässt gegen Höchst zuhause zwei Punkte liegen.

Doppelpack von Julius Keck für Höchst in Egg

Nino Vrenezi, Trainer blum FC Höchst: „Für mich gab es am Ende eine gerechte Punkteteilung. In der 7. Minute konnte Egg nach einem Standard durch Alexandar Petkovic mit 1:0 in Führung gehen. Wir haben dann aber recht schnell ins Spiel gefunden und in der 25. Minute durch Julius Keck ausgleichen. Taktisch spielten beide Teams in der ersten Halbzeit sehr gut, haben sich neutralisiert und so war in den ersten 45 Minuten nicht viel los. Kurz nach Wiederanpfiff aber dann abermals der Rückstand für mein Team – 2:1 für Egg durch Elias Meusburger. Wir haben aber nur ein paar Minuten gebraucht um abermals durch Julius Keck auszugleichen. Egg hatte in Folge mehr Ballbesitz, wir haben in der 86. Minute eine hundertprozentige Möglichkeit auf das 3:2 vergeben. Das Remis geht aber trotzdem in Ordnung.“

Bester Spieler blum FC Höchst: Julius Keck

Bizau setzt sich knapp in Bezau durch

Neu auf Platz drei der Liga Bizau – ein 1:0 Erfolg in Bezau bringt das Team bis auf vier Punkte an die Nummer zwei Egg heran. Admira Dornbirn nicht zu stoppen – neun Spiele, 27 Punkte und vier Punkte Vorsprung auf Egg, nach Verlustpunkten sind es bereits sieben. Alberschwende geht drei Plätze nach oben auf Position fünf – ein 1:0 Erfolg gegen Lochau. Ebenfalls drei Plätze rauf marschiert BW Feldkirch – 1:0 in Ludesch und Tabellenposition acht ist erobert.