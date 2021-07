FC Alberschwende hat Luft nach oben

Details Donnerstag, 29. Juli 2021 08:57

Intersport FC Schruns hat sich gegen FC Sohm Alberschwende mit 2:1 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert.

Wendelin Seher brachte FC Schruns in der neunten Spielminute in Führung. Mario Desnica versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gäste (22.) Die Hintermannschaft von FC Alberschwende ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Wenige Minuten später verkürzte der Gastgeber durch Tobias Dür auf 1:2 (76.). Am Ende nahm Schruns bei Alberschwende einen Auswärtssieg mit.

FC Sohm Alberschwende verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem neunten Rang.

Im Klassement machte Intersport FC Schruns einen Satz und rangiert nun auf dem 13. Platz.

Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von FC Alberschwende bei.

Vorarlbergliga: FC Sohm Alberschwende – Intersport FC Schruns, 1:2 (0:2)

9 Wendelin Seher 0:1

22 Mario Desnica 0:2

76 Tobias Duer 1:2