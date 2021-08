Andelsbuch gewinnt dramatisches Duell in Hörbranz knapp!

Details Montag, 09. August 2021 21:17

Tolle und mitreißende Partie in der 5. Runde der Vorarlbergliga. Der Oberhauser und Schedler Bau FC Andelsbuch erkämpft sich beim Eco-Park FC Hörbranz mit einem 4:3 Erfolg drei Punkte. Beide Teams nun Kopf an Kopf im Mittelfeld der Tabelle. Die Liga taucht sofort wieder in die englische Woche ein, am 10. und 11. August wird die sechste Runde gespielt. Das Spiel von Tabellenführer Lochau in Meiningen musste allerdings wegen Corna-Infektionen abgesagt werden, der Tabellenzweite Bizau empfängt Hörbranz, die Nummer drei Höchst spiel bei den Altach Juniors.

Sieben Treffer – offener Schlagabtausch

Eine höchst attraktive Partie, aber leider haben nur etwa 100 Zuschauer und Fans auf den Sportplatz Sandriesel gefunden. Die erste Halbzeit von Beginn an ein offener Schlagabtausch mit einem Paukenschlag nach fünf Minuten. Douglas Felipe Macedo Reis trifft für Hörbranz zum 1:0. Zehn Minuten später schon der Ausgleich der Gäste durch Maximilian Meusburger. Die Partie weiterhin mit schnell wechselnden Szenen, aber die Gäste können durch Metin Batir und Marcelo Theisen vorlegen – 3:1 für Andelsbuch. Sicherlich extrem wichtig der Anschlusstreffer der Heimelf kurz vor der Pause – ein Strafstoß von Sidinei Antonio Zeferino de Oliveira verwandelt.

Neu formiert geht Andelsbuch in Hälfte zwei und sechs Minuten nach Wiederanpfiff Strafstoß für Andelsbuch – Simon Walch verwandelt zum 4:2. Brisant die letzten Minuten, denn Hörbranz kommt durch Maximilian Haider noch auf 3:4 heran. Die zwei Punkte für Andelsbuch wacklen aber nicht mehr wikrlich – Andelsbuch holt in Hörbranz mit einem 4:3 Erfolg drei Punkte.

Beste Spieler Oberhauser & Schedler Bau FC Andelsbuch: Simon Walch (ST), Metin Batir und Kevin Zehrer (Tor)

Ludwig Reiner, Trainer Oberhauser & Schedler Bau FC Andelsbuch: „Ein offener Schlagabtausch mit dem besseren Ende für meine Mannschaft. Wir haben in der zweiten Halbzeit umgestellt und hätten den Sack eigentlich viel früher zumachen müssen. Nach dem 3:4 wurde die Partie wieder spannend, aber es gab dann doch keine einzige Szene in der Hörbranz nahe am Ausgleich war. Ein verdienter Erfolg für meine Mannschaft!“

