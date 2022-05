Alberschwende wahrt mit Sieg gegen Höchst Chance auf Titel und Aufstieg

Details Dienstag, 31. Mai 2022 00:48

Der blum FC Höchst war zwar in der Offensive gegen den FC Sohm Alberschwende kaum gefährlich, Alberschwende hat sich aber sehr schwer getan aus vielen Möglichkeiten Tore zu erzielen. So gab es am Ende nur einen knappen 1:0 Erfolg von Alberschwende, aber damit bleibt zwei Runden vor Schluss der Vorarlbergliga die Chance auf Aufstieg oder gar Titel und Aufstieg intakt. Alberschwende liegt vier Punkte hinter dem Leader Altach Juniors und zwei Punkte hinter der Nummer zwei Göfis.

Alberschwende mit Schwächen im Abschluss

Rene Fink, Trainer FC Sohm Alberschwende: „Ein verdienter Sieg für meine Mannschaft, leider konnten wir das Spiel nach dem Führungstreffer durch einen Strafstoß von Niklas Schranz in der 27. Minute nicht früher entscheiden. Wir haben sehr viele Torschussmöglichkeiten allererster Güte nicht verwandelt. Ein 1:0 ist immer knapp und so wird dann das ganze Spiel zu einer Zitterpartie. Höchst hatte allerdings kaum konkrete Möglichkeiten, aber bei 1:0 kann schnell was passieren und der Dreier ist weg. Wie schon gesagt haben wir aber über das ganze Spiel gesehen absolut verdient gewonnen.“

Beste Spieler FC Sohm Alberschwende: Niklas Schranz (ST), Stefan Betsch (li. V)

Dreikampf um den Titel zwischen den Altach Juniors, Göfis und Alberschwende

Zwei Runden stehen noch aus und die Rollen im Kampf um den Titel sind ziemlich klar verteilt. Die Altach Juniors (3:1 in Andelsbuch) führen zwei Punkte vor Göfis (2:1 gegen Hard) und vier Punkte vor Alberschwende (1:0 gegen Höchst). Es geht um den Titel und den zweiten Aufsteiger neben dem Meister. Die Altach Juniors spielen noch zuhause gegen Bizau und auswärts gegen Nenzing, Göfis auswärts in Fussach und zuhause gegen Bezau, Alberschwende auswärts in Hard und zuhause gegen Fussach. Im Kampf gegen den Abstieg wird sich nur ein Team aus dem Trio Schruns, BW Feldkirch und Hörbranz retten können. Diese drei Mannschaften trennen nur zwei Punkte – Schruns hat einen Punkt Vorsprung auf BW Feldkirch und zwei auf Hörbranz.