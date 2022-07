Auftaktsieg des FC Lustenau gegen Andelsbuch – 1:1 zwischen Brederis/Meiningen und Lochau

Details Dienstag, 26. Juli 2022 11:57

Die erste Runde der Vorarlbergliga 2022/23 ist Geschichte und es wird wieder einmal eine höchst ungewöhnliche Saison. Durch die Rückkehr zur „alten“ Regionalliga West und Beibehaltung der Eliteliga steigen nicht weniger als sieben Mannschaften von der Vorarlbergliga in die Eliteliga 2023/24 auf. Die SPG CHT Brederis/Meiningen und der SV typico Lochau haben mit einem 1:1 die ersten Punkte dafür gesammelt, der FC Lustenau holt drei Punkte gegen den FC O&S Bau Andelsbuch.

Punkteteilung zwischen Brederis/Meiningen und Lochau

Johannes Schwärzler, Co-Trainer SPG CHT Brederis/Meiningen: „In der ersten Halbzeit war Meininigen spielbestimmend mit einem Übergewicht an Abschlussmöglichkeiten. In der zweiten Halbzeit merkte man bei unserer Mannschaft schon die urlaubs- und krankheitsbedingten Ausfälle und Lochau hat das Spiel an sich gerissen. Am Ende ein für mich gerechtes Unentschieden. Wir konnten in der 31. Minute durch Simon Kühne in Führung gehen, Lochau ist der Ausgleich in der 81. Minute durch Stefan Maccani gelungen.

FC Lustenau feiert Auftaktsieg gegen Andelsbuch

Philipp Hagspiel, Trainer FC Lustenau: „Insgesamt ein sehr kampfbetontes, hektisches und zerfahrenes Spiel. In der ersten Halbzeit relativ ausgeglichen. Zweite Halbzeit bestimmten wir mehr und mehr das Spiel, wobei der Gegner nicht aufgab und immer wieder in der Offensive gefährlich wurde. Unser Führungstreffer fiel in der 43. Minute. Freistoß, seitlich kurz abgespielt. Moritz Beck zieht ab ins lange Kreuzeck. Das 2:0 in der 58. Minute. Schöner Angriff über die rechte Seite. Stangerlpass von Asiu, Hörburger lässt durch, Grabherr schließt trocken ab. Das 3:0 in der letzten Spielminute per Konter über die linke Seite, Joker Elia Andrea Kohlreiter trifft!“Beste Spieler FC Lustenau: Simon Häfele (IV), Makus König (IV),

Moritz Beck (AV)