Hattrick von Walch beschert FC Andelsbuch den dritten Sieg in Folge

Details Sonntag, 14. August 2022 14:53

FC Andelsbuch führte VfB Bezau nach allen Regeln der Kunst mit 7:2 vor.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Wälderhaus VfB Bezau bereits in Front. Thomas Ricardo Pineiro Dos Santos markierte in der vierten Minute die Führung. Der Gast musste den Treffer von Franco Joppi zum 1:1 hinnehmen (22.). Bevor es in die Pause ging, hatte Simon Walch noch das 2:1 von FC O&S Bau Andelsbuch parat (45.). Die Gastgeber hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.



In der 56. Minute war Santos mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Walch sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 5:2 (59./69./70.) aus der Perspektive von FC Andelsbuch. Der Stürmer (77.) und Adrian Braun (85.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung von FC O&S Bau Andelsbuch. Am Ende kam FC Andelsbuch gegen VfB Bezau zu einem verdienten Sieg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich FC O&S Bau Andelsbuch in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von FC Andelsbuch.

Vorarlbergliga: FC O&S Bau Andelsbuch – Wälderhaus VfB Bezau, 7:2 (2:1)

85 Adrian Braun 7:2

77 Simon Walch 6:2

70 Simon Walch 5:2

69 Simon Walch 4:2

59 Simon Walch 3:2

56 Thomas Ricardo Pineiro Dos Santos 2:2

45 Simon Walch 2:1

22 Franco Joppi 1:1

4 Thomas Ricardo Pineiro Dos Santos 0:1