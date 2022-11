Coach der SPG Brederis/Meiningen nach Niederlage gegen Lochau: "Momentan läuft alles gegen uns!"

Details Dienstag, 01. November 2022 12:53

Mit 1:4 verlor SPG Brederis/Meiningen am vergangenen Samstag deutlich gegen SV Lochau. Lochau setzte sich standesgemäß gegen Brederis/Meiningen durch. Für beide Mannschaften war beim 1:1 im Hinspiel punktmäßig der gleiche Ertrag herausgesprungen.

Für den Führungstreffer von SV Typico Lochau zeichnete Stefan Maccani verantwortlich (29.). Erkin Yalcin versenkte die Kugel zum 2:0 (31.). Mit der Führung für SV Lochau ging es in die Halbzeitpause. Für ruhige Verhältnisse sorgte Maccani, als er das 3:0 für die Heimmannschaft besorgte (50.). Für das 4:0 des Ligaprimus sorgte Marcel Ladinek, der in Minute 63 zur Stelle war. In der Schlussphase gelang Elion Kelmendi noch der Ehrentreffer für SPG CHT Brederis/Meiningen (80.). Schlussendlich verbuchte Lochau gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.

Enes Cavkic, Trainer SPG Brederis/Meiningen: „Für die katastrophalen Platzbedingungen in Lochau eine gutes Spiel mit einer viel zu hohen Niederlage von meiner Mannschaft. Momentan läuft alles gegen uns. Jeder Fehler wird bestraft und vorne nützen wir die besten Möglichkeiten nicht. Hervorragender Spieler von unsere Seite war Stürmer Elion Kelemendi!“

Die errungenen drei Zähler gingen für SV Typico Lochau einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Mit nur 16 Gegentoren hat SV Lochau die beste Defensive der Vorarlbergliga. Die Saison von Lochau verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von elf Siegen, vier Remis und nur einer Niederlage klar belegt. Die letzten Resultate von SV Typico Lochau konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

SPG Brederis/Meiningen findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. In der Defensive drückt der Schuh bei Brederis/Meiningen, was in den 48 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Nun musste sich SPG CHT Brederis/Meiningen schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat SPG Brederis/Meiningen noch Luft nach oben.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von Brederis/Meiningen. Nach der Niederlage gegen SV Lochau ist SPG CHT Brederis/Meiningen aktuell das defensivschwächste Team der Vorarlbergliga.

Nächster Prüfstein für Lochau ist FC Sohm Alberschwende (Samstag, 14:30 Uhr). SPG Brederis/Meiningen misst sich am selben Tag mit FC Hard (14:00 Uhr).

Vorarlbergliga: SV Typico Lochau – SPG CHT Brederis/Meiningen, 4:1 (2:0)

80 Elion Kelmendi 4:1

63 Marcel Ladinek 4:0

50 Stefan Maccani 3:0

31 Erkin Yalcin 2:0

29 Stefan Maccani 1:0