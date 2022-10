FC Höchst bricht bei Hard ein

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 17:20

Höchst blieb gegen Hard chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich FC Hard als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Im Hinspiel hatte Hard blum FC Höchst 1921 mit einem beeindruckenden 6:1 vom Feld gefegt.

FC Hard ging in der achten Minute in Front. Elvis Alibabic versenkte die Kugel zum 2:0 für das Heimteam (27.). Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Julian Santin legte in der 49. Minute zum 3:0 für Hard nach. Tobias Langer baute den Vorsprung von FC Hard in der 64. Minute aus. Alibabic überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für Hard (75.). In der Schlussphase gelang Christoph Fleisch noch der Ehrentreffer für FC Höchst (79.). Letztlich feierte FC Hard gegen die Gäste nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Christian Tschofen, sportlicher Leiter FC Hard: „Ein klarer und auch in dieser Höhe verdienter 5:1 Heim Sieg des FC Hard! Hard hatte das Spiel von Anfang an im Griff und war haushoch überlegen, Höchst konnte in keiner Phase des Spiels dagegenhalten. Bei konsequenterer Chancenauswertung hätte das Spiel auch weit höher ausfallen können bzw. müssen. Gratulation an die Mannschaft und an das Trainer- und Betreuerteam für die tolle Performance im letzten Heimspiel des Jahres. Unsere Marschrichtung stimmt und wir wollen in den zwei letzten Spielen noch möglich viele Punkte holen und so die Basis für ein gutes Frühjahr legen!“

Offensiv sticht Hard in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 47 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saison von FC Hard verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, zwei Remis und nur fünf Niederlagen klar belegt. Hard befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Acht Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Höchst derzeit auf dem Konto.

FC Hard setzte sich mit diesem Sieg von blum FC Höchst 1921 ab und nimmt nun mit 29 Punkten den vierten Rang ein, während FC Höchst weiterhin 26 Zähler auf dem Konto hat und den sechsten Tabellenplatz einnimmt.

Hard ist am Samstag (14:00 Uhr) bei SPG CHT Brederis/Meiningen zu Gast. Kommenden Dienstag (11:00 Uhr) tritt Höchst bei FC Lustenau 1907 an.

Vorarlbergliga: FC Hard – blum FC Höchst 1921, 5:1 (2:0)

79 Christoph Fleisch 5:1

75 Elvis Alibabic 5:0

64 Tobias Langer 4:0

49 Julian Santin 3:0

27 Elvis Alibabic 2:0

8 Samuel Doerler 1:0