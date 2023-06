FC Hittisau weist die Austria Lustenau Amateure in die Schranken

Details Donnerstag, 01. Juni 2023 02:08

Dem vermeintlichen Underdog, FC Hittisau, wusste A. Lustenau Amat. nichts entgegenzusetzen und kassierte ein herbes 2:5. Gegen Hittisau setzte es für Lustenau A. eine ungeahnte Pleite. Im Hinspiel hatte Austria Lustenau Amat. das heimische Publikum beglückt und mit 6:0 gewonnen.

KFZ Hagspiel FC Hittisau erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Für das 2:0 der Heimmannschaft zeichnete Luan Ruviaro verantwortlich (36.). Mit der Führung für FC Hittisau ging es in die Kabine. Leonardo Silva de Abreu Lima gelang ein Doppelpack (46./53.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Laurin Hagen war zur Stelle und markierte das 1:4 von A. Lustenau Amat. (68.). Mit dem Tor zum 5:1 steuerte Ruviaro bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (74.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Mehmet-Ali Akbulut für einen Treffer sorgte (92.). Schlussendlich verbuchte Hittisau gegen Lustenau A. einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich KFZ Hagspiel FC Hittisau in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den 14. Tabellenplatz. In der Verteidigung von FC Hittisau stimmt es ganz und gar nicht: 80 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Hittisau ist seit drei Spielen unbezwungen.

Gegen Ende der Spielzeit weiß Austria Lustenau Amat. die Abstiegsränge hinter sich.

Nächster Prüfstein für KFZ Hagspiel FC Hittisau ist auf gegnerischer Anlage Wälderhaus VfB Bezau (Samstag, 17:00 Uhr). A. Lustenau Amat. misst sich am gleichen Tag mit ECO-PARK FC Hörbranz.

Vorarlbergliga: KFZ Hagspiel FC Hittisau – Austria Lustenau Amat, 5:2 (2:0)

