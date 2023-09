Kein Sieger zwischen FC Bizau und SV Ludesch

Details Samstag, 09. September 2023 01:47

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich Kaufmann Bausysteme FC Bizau und SV frigo Ludesch mit 1:1. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Müslüm Atav, Trainer SV frigo Ludesch: „Nach einer Minute gleich 0:1 hinten, ab dann sind wir gut ins Spiel gekommen. Der Treffer für uns nach einem langen Ball auf Zech, er köpft weiter zu Luca und dieser macht per Kopf das 1:1. In Folge hatten wir noch zwei gute Chancen zur Führung. In der 70. Minute leider ein verschossener Elfer von Mustafa Kücük. Ansonsten beide Mannschaften gleich stark, der Gegner hatte Chancen und wir auch am Schluss. Bin sehr glücklich mit dem Punkt und wir schauen bereits auf das nächste Spiel!“

Das Heimteam muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Kaufmann Bausysteme FC Bizau hat bisher alle zwei Punkte zuhause geholt. Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von FC Bizau aus, sodass man nun auf dem zwölften Platz steht. Mit erschreckenden 16 Gegentoren stellt Bizau die schlechteste Abwehr der Liga. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Kaufmann Bausysteme FC Bizau wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Ludesch holte auswärts bisher nur vier Zähler. Ein Punkt reichte den Gästen, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun zehn Punkten steht SV frigo Ludesch auf Platz zwei. Drei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von SV Ludesch bei.

Samstag, den 16.09.2023 tritt FC Bizau bei FC Blau Weiß Feldkirch an (14:30 Uhr), einen Tag später (11:00 Uhr) muss Ludesch seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen FC Sport Haschko Sulzberg erledigen.

Vorarlbergliga: Kaufmann Bausysteme FC Bizau – SV frigo Ludesch, 1:1 (1:1)

13 Luca Pfister 1:1

1 Luca Meusburger 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.