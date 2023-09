Niederlage in Hittisau kostet Schwarzenberg die Tabellenführung

Details Sonntag, 10. September 2023 02:08

KFZ Hagspiel FC Hittisau und MEVO FC Schwarzenberg lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag FC Schwarzenberg bereits in Front. Andre Spiegel markierte in der zweiten Minute die Führung. Bereits in der achten Minute erhöhte Bruno Rafael Lovisaro den Vorsprung des Gasts. Matheus Pereira Barbosa ließ sich in der elften Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für FC Hittisau. Laurentius Becherer beförderte das Leder zum 3:1 von Schwarzenberg über die Linie (22.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Leonardo Silva de Abreu Lima mit dem 2:3 für Hittisau zur Stelle (40.). Die Pausenführung von MEVO FC Schwarzenberg fiel knapp aus. Wahrlich keinen Grund zur Freude hatte KFZ Hagspiel FC Hittisau in der 47. Minute, als Lima mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste. Für numerische Gleichheit sorgte schließlich die Ampelkarte von Lovisaro von FC Schwarzenberg in der 60. Minute. Schwarzenberg musste den Treffer von Luan Ruviaro zum 3:3 hinnehmen (62.). Filip Gregor Rettig versenkte die Kugel zum 4:3 (74.). MEVO FC Schwarzenberg hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

Die drei Zähler katapultierten FC Hittisau in der Tabelle auf Platz zwei. Offensiv konnte den Gastgebern in der Vorarlbergliga kaum jemand das Wasser reichen, was die 15 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. In den letzten fünf Spielen ließ sich Hittisau selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

FC Schwarzenberg holte auswärts bisher nur vier Zähler. Schwarzenberg verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem dritten Rang. Erfolgsgarant von MEVO FC Schwarzenberg ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 17 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am kommenden Samstag tritt KFZ Hagspiel FC Hittisau bei poolfolio SC Fussach an, während FC Schwarzenberg einen Tag später Peter Dach FC Koblach empfängt.

Vorarlbergliga: KFZ Hagspiel FC Hittisau – MEVO FC Schwarzenberg, 4:3 (2:3)

74 Filip Gregor Rettig 4:3

62 Luan Ruviaro 3:3

40 Leonardo Silva de Abreu Lima 2:3

22 Laurentius Becherer 1:3

11 Matheus Pereira Barbosa 1:2

8 Bruno Rafael Lovisaro 0:2

2 Andre Spiegel 0:1

