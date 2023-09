Abfuhr für FC Bizau bei FC BW Feldkirch

Details Sonntag, 17. September 2023 01:55

FC Blau Weiß Feldkirch hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und FC Bizau das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 4:0 für FC BW Feldkirch. Feldkirch war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht.

Raphael Martin brachte den Gastgeber in der 14. Spielminute in Führung. Kurz vor der Pause traf Matija Milosavljevic für den Spitzenreiter (42.). Mit der Führung für FC Blau Weiß Feldkirch ging es in die Halbzeitpause. Für das 3:0 von FC BW Feldkirch sorgte Nikola Jesic, der in Minute 78 zur Stelle war. Feldkirch baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Kevin Emanuel Kukovec in der 97. Minute traf. Insgesamt reklamierte FC Blau Weiß Feldkirch gegen Bizau einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

FC BW Feldkirch mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Prunkstück von Feldkirch ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst fünf Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Nur einmal gab sich FC Blau Weiß Feldkirch bisher geschlagen. FC BW Feldkirch ist seit drei Spielen unbezwungen.

Trotz der Niederlage fiel Kaufmann Bausysteme FC Bizau in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 13. Mit 20 Toren fing sich der Gast die meisten Gegentore in der Vorarlbergliga ein. Sechs Spiele und noch kein Sieg: FC Bizau wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Nach der klaren Niederlage gegen Feldkirch ist Bizau weiter das defensivschwächste Team der Vorarlbergliga.

Am kommenden Sonntag tritt FC Blau Weiß Feldkirch bei FC Sport Haschko Sulzberg an, während FC Bizau zwei Tage zuvor SK CHT Austria Meiningen empfängt.

Vorarlbergliga: FC Blau Weiß Feldkirch – Kaufmann Bausysteme FC Bizau, 4:0 (2:0)

97 Kevin Emanuel Kukovec 4:0

78 Nikola Jesic 3:0

42 Matija Milosavljevic 2:0

14 Raphael Martin 1:0

