Halbes Dutzend für Fussach gegen Hittisau

Details Sonntag, 17. September 2023 01:57

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich poolfolio SC Fussach und KFZ Hagspiel FC Hittisau mit dem Endstand von 6:0. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch SC Fussach wusste zu überraschen.

In der 23. Minute sahen die 250 Besucher das 1:0 für das Heimteam. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Cordeiro Soares Junior Delcio das 2:0 nach (43.). Mit der Führung für Fussach ging es in die Halbzeitpause. Martin Bartolini schraubte das Ergebnis in der 51. Minute mit dem 3:0 für poolfolio SC Fussach in die Höhe. Delcio baute den Vorsprung von SC Fussach in der 59. Minute aus. Poolfolio SC Fussach überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 (85.). Erneut traf SC Fussach und stellte den Spielstand damit auf 6:0 (86.). Ein starker Auftritt ermöglichte Fussach am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen FC Hittisau.

Poolfolio SC Fussach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SC Fussach bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem neunten Platz. Die Offensive von Fussach in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Hittisau war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 17-mal schlugen die Angreifer von poolfolio SC Fussach in dieser Spielzeit zu. SC Fussach verbuchte insgesamt zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen.

Trotz der Niederlage fiel KFZ Hagspiel FC Hittisau in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei. Nur einmal gab sich der Gast bisher geschlagen.

Während Fussach am nächsten Samstag (17:30 Uhr) bei MEVO FC Schwarzenberg gastiert, duelliert sich FC Hittisau zeitgleich mit Wälderhaus VfB Bezau.

Vorarlbergliga: poolfolio SC Fussach – KFZ Hagspiel FC Hittisau, 6:0 (2:0)

86 Mario Hoerburger 6:0

85 Mario Hoerburger 5:0

59 Cordeiro Soares Junior Delcio 4:0

51 Martin Bartolini 3:0

43 Cordeiro Soares Junior Delcio 2:0

23 Sercan Oezyuerek 1:0

