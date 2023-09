Adrian Hagen schießt SK Meiningen zum Sieg gegen Großwalsertal

Details Dienstag, 19. September 2023 00:49

Die Differenz von einem Treffer brachte SK Meiningen gegen SPG Großwalsertal den Dreier. Das Match endete mit 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Hannes Rinderer brachte Großwalsertal in der 53. Spielminute in Führung. Manuel Franz schoss für SK CHT Austria Meiningen in der 65. Minute das erste Tor. Dass das Heimteam in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Adrian Hagen, der in der 73. Minute zur Stelle war. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten von SK Meiningen.

Enes Cavkic, Trainer SK CHT Austria Meiningen: „Im heutigen Spiel war die SPG Großwalsertal in den ersten 55 Minuten das dominierende Team! Meine Mannschaft agierte sehr, sehr passiv. Erst ab dem 0:1 und nach drei Wechsel bekamen wir dasSpiel in den Griff und gewannen glücklich, aber doch verdient. Zu erwähnen ist auch die Topleistung vom Schiedsrichtertrio!“

SK CHT Austria Meiningen verbuchte drei Punkte und verließ damit die letzte Tabellenposition. SK Meiningen fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Nur einmal ging SK CHT Austria Meiningen in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal bekleidet mit drei Zählern Tabellenposition 13. Wo bei den Gästen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die sechs erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. In dieser Saison sammelte SPG Großwalsertal bisher einen Sieg und kassierte fünf Niederlagen. Großwalsertal klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen SK Meiningen war bereits die dritte am Stück in der Liga.

SK CHT Austria Meiningen tritt am Freitag, den 22.09.2023, um 19:00 Uhr, bei Kaufmann Bausysteme FC Bizau an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal Keckeis Installationen SV Frastanz.

Vorarlbergliga: SK CHT Austria Meiningen – SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal, 2:1 (0:0)

73 Adrian Hagen 2:1

65 Manuel Franz 1:1

53 Hannes Rinderer 0:1

