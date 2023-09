FC Schwarzenberg lässt es gegen Fussach richtig krachen

Details Sonntag, 24. September 2023 02:02

Gegen MEVO FC Schwarzenberg holte sich poolfolio SC Fussach eine 1:4-Schlappe ab. Auf dem Papier ging FC Schwarzenberg als Favorit ins Spiel gegen SC Fussach – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Victor Erick Bueno Martins brachte sein Team in der 14. Minute nach vorn. Fussach brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Schwarzenberg hatte bis zur Pause Bestand. Laurentius Becherer trug sich in der 63. Spielminute in die Torschützenliste ein. Cordeiro Soares Junior Delcio witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für poolfolio SC Fussach ein (83.). Das 3:1 für MEVO FC Schwarzenberg stellte Becherer sicher. In der 86. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Für das 4:1 zugunsten der Heimmannschaft sorgte dann kurz vor Schluss Martin Peter, der FC Schwarzenberg und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (93.). Ein starker Auftritt ermöglichte Schwarzenberg am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SC Fussach.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. MEVO FC Schwarzenberg liegt nun auf Platz drei. Erfolgsgarant von FC Schwarzenberg ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 22 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Schwarzenberg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von vier Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

Bei Fussach präsentierte sich die Abwehr angesichts 19 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (18). Trotz der Niederlage belegen die Gäste weiterhin den neunten Tabellenplatz. Poolfolio SC Fussach verbuchte insgesamt zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. In den letzten fünf Begegnungen holte SC Fussach insgesamt nur fünf Zähler.

Am nächsten Samstag reist MEVO FC Schwarzenberg zu Wälderhaus VfB Bezau, zeitgleich empfängt Fussach Peter Dach FC Koblach.

Vorarlbergliga: MEVO FC Schwarzenberg – poolfolio SC Fussach, 4:1 (1:0)

93 Martin Peter 4:1

86 Laurentius Becherer 3:1

83 Cordeiro Soares Junior Delcio 2:1

63 Laurentius Becherer 2:0

14 Victor Erick Bueno Martins 1:0

