Sieben Treffer in Halbzeit eins zwischen Hittisau gegen Bezau

Details Sonntag, 24. September 2023 02:03

Mit KFZ Hagspiel FC Hittisau und Wälderhaus VfB Bezau trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für den Gast schien FC Hittisau aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 2:5-Niederlage stand. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Hittisau den maximalen Ertrag.

In der vierten Minute trafen die Gastgeber zum ersten Mal ins Schwarze. Mit einem schnellen Doppelpack (12./13.) zum 2:1 schockte Jose Lucas Santos Barbosa de Lima KFZ Hagspiel FC Hittisau und drehte das Spiel. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den FC Hittisau bereits wenig später besorgte (19.). Leonardo Silva de Abreu Lima brachte VfB Bezau per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 21. und 23. Minute vollstreckte. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte KFZ Hagspiel FC Hittisau auf 5:2 (37.). Die Überlegenheit von FC Hittisau spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Die Schlussphase musste Hittisau ohne Luca Berkmann bestreiten, der in der 77. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Am Ende heißt es: Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert. Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr.

Bei KFZ Hagspiel FC Hittisau präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (20).

Wälderhaus VfB Bezau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Stärke von VfB Bezau liegt in der Offensive – mit insgesamt 18 erzielten Treffern. Die Lage von Wälderhaus VfB Bezau bleibt angespannt. Gegen FC Hittisau musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Mit diesem Sieg zog Hittisau an VfB Bezau vorbei auf Platz zwei. Wälderhaus VfB Bezau fiel auf die fünfte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Nächster Prüfstein für KFZ Hagspiel FC Hittisau ist SV frigo Ludesch (Samstag, 16:00 Uhr). VfB Bezau misst sich am selben Tag mit MEVO FC Schwarzenberg (17:00 Uhr).

Vorarlbergliga: KFZ Hagspiel FC Hittisau – Wälderhaus VfB Bezau, 5:2 (5:2)

37 Adrian Hoerburger 5:2

23 Leonardo Silva de Abreu Lima 4:2

21 Leonardo Silva de Abreu Lima 3:2

19 Adrian Hoerburger 2:2

13 Jose Lucas Santos Barbosa de Lima 1:2

12 Jose Lucas Santos Barbosa de Lima 1:1

4 Christoph Schmaehl 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.