Acht Treffer zwischen Schwarzenberg und Ludesch

Details Dienstag, 10. Oktober 2023 02:06

Im Spiel von MEVO FC Schwarzenberg gegen SV frigo Ludesch gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4.

Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SV Ludesch bereits in Front. Roman Konzet markierte in der dritten Minute die Führung. Bruno Rafael Lovisaro schoss für FC Schwarzenberg in der zwölften Minute das erste Tor. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Ludesch das 2:1 (42.). Die Gäste führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Laurentius Becherer beförderte das Leder zum 2:2 von Schwarzenberg in die Maschen (52.). Dass SV frigo Ludesch in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Dmytro Fedota, der in der 75. Minute zur Stelle war. SV Ludesch bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Becherer für den Ausgleich sorgte (77.). Adem Kum machte in der 79. Minute das 4:3 von Ludesch perfekt. Mit seinem Treffer aus der 85. Minute bewahrte Christoph Fleisch seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt. Schließlich gingen MEVO FC Schwarzenberg und SV frigo Ludesch mit einer Punkteteilung auseinander.

Vorarlbergliga: MEVO FC Schwarzenberg – SV frigo Ludesch, 4:4 (1:2)

85 Christoph Fleisch 4:4

79 Adem Kum 3:4

77 Laurentius Becherer 3:3

75 Dmytro Fedota 2:3

52 Laurentius Becherer 2:2

42 Atilla Oezcan 1:2

12 Bruno Rafael Lovisaro 1:1

3 Roman Konzet 0:1

