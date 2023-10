BW Feldkirch triumphiert im Gipfeltreffen in Hittisau

Details Dienstag, 10. Oktober 2023 02:08

Die gute Serie von Hittisau seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Die Gastgeber verloren gegen FC BW Feldkirch mit 2:3 und steckten damit die erste Saisonniederlage ein. BW Feldkirch kann damit die Tabellenführung auf vier Punkte ausbauen.

Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

In der 20. Minute traf KFZ Hagspiel FC Hittisau zum ersten Mal ins Schwarze. Matija Milosavljevic witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Feldkirch ein (36.). Weitere Tore blieben bis zum Pfiff des Schiedsrichters aus. Somit ging es mit einem unveränderten Stand in die Halbzeitpause. Raphael Martin versenkte den Ball in der 66. Minute im Netz von FC Hittisau. Luan Ruviaro schoss für Hittisau in der 81. Minute das zweite Tor. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Milosavljevic den entscheidenden Führungstreffer für FC Blau Weiß Feldkirch erzielte (92.). Am Ende verbuchte FC BW Feldkirch gegen KFZ Hagspiel FC Hittisau einen Sieg.

Nächster Prüfstein für Hittisau ist SK CHT Austria Meiningen (Samstag, 16:00 Uhr). FC BW Feldkirch misst sich am selben Tag mit MEVO FC Schwarzenberg (14:00 Uhr).

Vorarlbergliga: KFZ Hagspiel FC Hittisau – FC Blau Weiß Feldkirch, 2:3 (1:1)

92 Matija Milosavljevic 2:3

81 Luan Ruviaro 2:2

66 Raphael Martin 1:2

36 Matija Milosavljevic 1:1

20 Christoph Schmaehl 1:0

