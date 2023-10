FC Koblach jubelt bei VfB Bezau

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 02:24

Im Spiel von Wälderhaus VfB Bezau gegen Peter Dach FC Koblach gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste.

In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Murat Bekar brachte sein Team in der 14. Minute nach vorn. VfB Bezau musste den Treffer von Werley Pacheco de Oliveira zum 1:1 hinnehmen (26.). Matteo Madlener stellte die Weichen für FC Koblach auf Sieg, als er in Minute 35 mit dem 2:1 zur Stelle war. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause Koblach, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Kurz vor Schluss traf Serdar Demir für Peter Dach FC Koblach (93.). Kurz darauf traf Dursun Karatay in der Nachspielzeit für Wälderhaus VfB Bezau (95.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug FC Koblach die Heimmannschaft 3:2.

VfB Bezau belegt momentan mit 15 Punkten den sechsten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 21:21 ausgeglichen. In dieser Saison sammelte Wälderhaus VfB Bezau bisher fünf Siege und kassierte fünf Niederlagen. Die letzten Auftritte waren mager, sodass VfB Bezau nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Koblach sprang mit diesem Erfolg auf den neunten Platz. Peter Dach FC Koblach verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Am kommenden Samstag trifft Wälderhaus VfB Bezau auf SV frigo Ludesch, FC Koblach spielt tags darauf gegen Kaufmann Bausysteme FC Bizau.

Vorarlbergliga: Wälderhaus VfB Bezau – Peter Dach FC Koblach, 2:3 (1:2)

95 Dursun Karatay 2:3

93 Serdar Demir 1:3

35 Matteo Madlener 1:2

26 Werley Pacheco de Oliveira 1:1

14 Murat Bekar 1:0

