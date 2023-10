Tore am laufenden Band zwischen Frastanz und den FC Dornbirn Juniors

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 02:24

Keckeis Installationen SV Frastanz und FC Mohren Dornbirn Juniors lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete.

Die Ausgangslage sprach für FC Dornbirn Juniors, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Für das erste Tor sorgte Ismael Adejumo Jimoh. In der zehnten Minute traf der Spieler der Gäste ins Schwarze. In der 33. Minute erhöhte Miguel Mayr auf 2:0 für Dornbirn Juniors. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für das erste Tor von SV Frastanz war Pablo Henrique De Meneses Nascimento verantwortlich, der in der 49. Minute das 1:2 besorgte. Jimoh schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (53.). In der 71. Minute brachte David Stigger den Ball im Netz von FC Mohren Dornbirn Juniors unter. FC Dornbirn Juniors markierte das 4:2 (80.). Rochus Schallert verkürzte für Frastanz später in der 88. Minute auf 3:4. Schließlich strich Dornbirn Juniors die Optimalausbeute gegen die Gastgeber ein.

Keckeis Installationen SV Frastanz führt mit 15 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. In dieser Saison sammelte SV Frastanz bisher fünf Siege und kassierte fünf Niederlagen. Die Lage von Frastanz bleibt angespannt. Gegen FC Mohren Dornbirn Juniors musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo FC Dornbirn Juniors nun auf dem zweiten Platz steht. Mit 25 geschossenen Toren gehört Dornbirn Juniors offensiv zur Crème de la Crème der Vorarlbergliga. Mit dem Sieg knüpfte FC Dornbirn Juniors an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert FC Mohren Dornbirn Juniors sechs Siege und zwei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Dornbirn Juniors seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Keckeis Installationen SV Frastanz stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei KFZ Hagspiel FC Hittisau vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt FC Mohren Dornbirn Juniors Fliesen Jams FC Riefensberg.

Vorarlbergliga: Keckeis Installationen SV Frastanz – FC Mohren Dornbirn Juniors, 3:4 (0:2)

88 Rochus Schallert 3:4

80 Dominik Duenser 2:4

71 David Stigger 2:3

53 Ismael Adejumo Jimoh 1:3

49 Pablo Henrique De Meneses Nascimento 1:2

33 Miguel Mayr 0:2

10 Ismael Adejumo Jimoh 0:1

