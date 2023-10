FC Bizau ringt SPG Großwalsertal nieder

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 02:24

SPG Großwalsertal und FC Bizau lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Großwalsertal, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen.

Bizau ging durch Uelder Barbosa Mendes in der 21. Minute in Führung. Rene Wirth machte in der 25. Minute das 2:0 des Gasts perfekt. Das Schlusslicht musste den Treffer zum 1:2 hinnehmen (38.). Den Ausgleichstreffer hatte SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal in der 39. Minute im Repertoire. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Mit dem 3:2 sicherte Mendes Kaufmann Bausysteme FC Bizau nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (71.). Am Ende punktete FC Bizau dreifach bei SPG Großwalsertal.

Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt Großwalsertal den elften Platz in der Tabelle ein. In dieser Saison sammelte SPG Großwalsertal bisher drei Siege und kassierte sieben Niederlagen. Großwalsertal baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Für Bizau ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Kaufmann Bausysteme FC Bizau ist deutlich zu hoch. 31 Gegentreffer – kein Team der Vorarlbergliga fing sich bislang mehr Tore ein. FC Bizau fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Bizau, sodass man lediglich vier Punkte holte.

Am kommenden Samstag trifft SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal auf FC Sport Haschko Sulzberg, Kaufmann Bausysteme FC Bizau spielt tags darauf gegen Peter Dach FC Koblach.

Vorarlbergliga: SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal – Kaufmann Bausysteme FC Bizau, 2:3 (2:2)

71 Uelder Barbosa Mendes 2:3

39 Jordan Tuertscher 2:2

38 Jordan Tuertscher 1:2

25 Rene Wirth 0:2

21 Uelder Barbosa Mendes 0:1

