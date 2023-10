SV Ludesch besiegt SC Fussach souverän mit 3:0

Details Dienstag, 17. Oktober 2023 00:37

Mit 0:3 verlor poolfolio SC Fussach am vergangenen Samstag deutlich gegen SV frigo Ludesch.

SV Ludesch ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SC Fussach einen klaren Erfolg.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Nathanael Zech brachte Ludesch in der 47. Minute in Front. Für das 2:0 des Gastgebers zeichnete Adem Kum verantwortlich (73.). Tugay Uslu stellte schließlich in der 86. Minute den 3:0-Sieg für SV frigo Ludesch sicher. Letzten Endes ging SV Ludesch im Duell mit Fussach als Sieger hervor.

Müslim Atav, Trainer SV frigo Ludesch: „Wir sind von Anfang an gut ins Spiel gekommen und hatten sofort eine hundertprozentige Möglichkeit. Danach hat unser Goalie nach einem Angriff der Gäste den Ball super pariert. Die zweite Hälfte war sehr stark von uns. Wir hätten auch 5:0 gewinnen können, wichtig dass wir zu null gespielt haben. Eine Superleistung meiner Mannschaft1“

Der Zu-null-Sieg lässt Ludesch passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Fünf Siege, drei Remis und zwei Niederlagen hat SV frigo Ludesch derzeit auf dem Konto.

Nach der klaren Pleite gegen SV Ludesch steht poolfolio SC Fussach mit dem Rücken zur Wand. Die Hintermannschaft von SC Fussach steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 25 Gegentore kassierte der Gast im Laufe der bisherigen Saison. Fussach verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Am nächsten Samstag reist Ludesch zu Wälderhaus VfB Bezau, zeitgleich empfängt poolfolio SC Fussach FC Blau Weiß Feldkirch.

Vorarlbergliga: SV frigo Ludesch – poolfolio SC Fussach, 3:0 (0:0)

86 Tugay Uslu 3:0

73 Adem Kum 2:0

47 Nathanael Zech 1:0

