Adrian Hagen erzielt für Meiningen gegen FC Hittisau spätes Remis

Details Dienstag, 17. Oktober 2023 00:40

KFZ Hagspiel FC Hittisau ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen SK CHT Austria Meiningen hinausgekommen. SK Meiningen zog sich gegen FC Hittisau achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Leonardo Silva de Abreu Lima sein Team in der 22. Minute. Mario Mathis war es, der in der 30. Minute den Ball im Tor von Hittisau unterbrachte. Bevor es in die Pause ging, hatte Peter Schneider noch das 2:1 des Gasts parat (40.). KFZ Hagspiel FC Hittisau nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Kurz vor dem Ende des Spiels jubelte Adrian Hagen mit seinen Teamkollegen über seinen Treffer in der 89. Minute, der einen Gleichstand herbeiführte. Am Ende stand es zwischen SK CHT Austria Meiningen und FC Hittisau pari.

Enes Cavkic, Trainer SK CHT Austria Meiningen: „Der FC Hittisau hat zwei Tore aus drei Halbchancen geschossen. Das erste Tor war aus meiner Sicht ein klares Abseits, leider war die Aktion zu schnell für den Linienrichter! Meine Mannschaft hat sehr gut gespielt, vor allem in der zweiten Halbzeit! Sie hat ständig Druck auf das gegnerische Tor gemacht. Leider wurden viele hundertprozentige Chancen und ein Elfmeter vergeben!“

SK Meiningen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für die Gastgeber gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus sechs Heimspielen lässt doch Luft nach oben. SK CHT Austria Meiningen bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwölf. SK Meiningen verbuchte insgesamt zwei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Hittisau in der Tabelle auf Platz drei. Erfolgsgarant von KFZ Hagspiel FC Hittisau ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 29 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Fünf Siege, drei Remis und zwei Niederlagen hat FC Hittisau momentan auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Hittisau. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Am nächsten Samstag reist SK CHT Austria Meiningen zu MEVO FC Schwarzenberg, zeitgleich empfängt KFZ Hagspiel FC Hittisau Keckeis Installationen SV Frastanz.

Vorarlbergliga: SK CHT Austria Meiningen – KFZ Hagspiel FC Hittisau, 2:2 (1:2)

89 Adrian Hagen 2:2

40 Peter Schneider 1:2

30 Mario Mathis 1:1

22 Leonardo Silva de Abreu Lima 0:1

