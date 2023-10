Frastanz gewinnt in Hittisau klar

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 02:48

Keckeis Installationen SV Frastanz erreichte einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen KFZ Hagspiel FC Hittisau.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Eine starke Leistung zeigte Marlon Vieira Lopes Noronha, der sich mit einem Doppelpack für SV Frastanz beim Trainer empfahl (53./60.). Für ruhige Verhältnisse sorgte David Stigger, als er das 3:0 für den Gast besorgte (84.). Frastanz baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Vadym Hura in der 91. Minute traf. Letzten Endes holte Keckeis Installationen SV Frastanz gegen FC Hittisau drei Zähler.

Bei Hittisau präsentierte sich die Abwehr angesichts 25 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (29). In der Tabelle liegt das Heimteam nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. Fünf Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat KFZ Hagspiel FC Hittisau derzeit auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte FC Hittisau nur sieben Zähler.

SV Frastanz machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz sechs. Sechs Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Frastanz. In den letzten fünf Partien rief Frastanz konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Hittisau tritt am kommenden Samstag bei Fliesen Jams FC Riefensberg an, Keckeis Installationen SV Frastanz empfängt am selben Tag MEVO FC Schwarzenberg.

Vorarlbergliga: KFZ Hagspiel FC Hittisau – Keckeis Installationen SV Frastanz, 0:4 (0:0)

91 Vadym Hura 0:4

84 David Stigger 0:3

60 Marlon Vieira Lopes Noronha 0:2

53 Marlon Vieira Lopes Noronha 0:1

