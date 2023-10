Ludesch mit deutlicher Niederlage in Bezau

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 02:49

Mit VfB Bezau und SV Ludesch trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für den Gast schien Wälderhaus VfB Bezau aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich VfB Bezau als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Dursun Karatay brachte den Gastgeber in der 29. Minute in Front. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte Wälderhaus VfB Bezau einen knappen Vorsprung herausgespielt. Georg Moosbrugger trug sich in der 73. Spielminute in die Torschützenliste ein. Doppelpack für VfB Bezau: Nach seinem zweiten Tor (84.) markierte Karatay wenig später seinen dritten Treffer (86.). Am Ende kam Wälderhaus VfB Bezau gegen Ludesch zu einem verdienten Sieg.

Sechs Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von VfB Bezau. In den letzten fünf Begegnungen holte Wälderhaus VfB Bezau insgesamt nur sechs Zähler.

Fünf Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat SV frigo Ludesch derzeit auf dem Konto. SV Ludesch ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

VfB Bezau ist jetzt mit 18 Zählern punktgleich mit Ludesch und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 25:21 auf dem vierten Platz.

Nächster Prüfstein für Wälderhaus VfB Bezau ist FC Blau Weiß Feldkirch (Samstag, 13:30 Uhr). SV frigo Ludesch misst sich am selben Tag mit Peter Dach FC Koblach (16:00 Uhr).

Vorarlbergliga: Wälderhaus VfB Bezau – SV frigo Ludesch, 4:0 (1:0)

86 Dursun Karatay 4:0

84 Dursun Karatay 3:0

73 Georg Moosbrugger 2:0

29 Dursun Karatay 1:0

