Doppelpack: Hannes Rinderer schießt SPG Großwalsertal in Sulzberg zum Sieg

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 02:50

Durch ein 3:1 holte sich SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal drei Punkte bei FC Sport Haschko Sulzberg. Auf dem Papier ging SPG Großwalsertal als Favorit ins Spiel gegen FC Sulzberg – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Großwalsertal versenkte die Kugel in der 59. Minute zum 1:0. Hannes Rinderer traf zum 2:0 zugunsten der Gäste (71.). Das 1:2 von Sulzberg bejubelte Sandro Delfauro (74.). In der Nachspielzeit besserte Rinderer seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 94. Minute seinen zweiten Tagestreffer für SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal erzielte. Am Schluss gewann SPG Großwalsertal gegen FC Sport Haschko Sulzberg.

FC Sulzberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung des Heimteams knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Mit erst 15 erzielten Toren hat Sulzberg im Angriff Nachholbedarf. Einen Sieg, fünf Remis und fünf Niederlagen hat FC Sport Haschko Sulzberg momentan auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war FC Sulzberg in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Großwalsertal besetzt momentan mit zwölf Punkten den neunten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 19:19 ausgeglichen. In dieser Saison sammelte SPG Großwalsertal bisher vier Siege und kassierte sieben Niederlagen. Großwalsertal erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Nächster Prüfstein für Sulzberg ist Kaufmann Bausysteme FC Bizau (Samstag, 17:00 Uhr). SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal misst sich am selben Tag mit FC Mohren Dornbirn Juniors (16:00 Uhr).

Vorarlbergliga: FC Sport Haschko Sulzberg – SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal, 1:3 (0:0)

94 Hannes Rinderer 1:3

74 Sandro Delfauro 1:2

71 Hannes Rinderer 0:2

59 Jordan Tuertscher 0:1

