Vier Treffer von Niklas Fink für Riefensberg gegen Hittisau!

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 03:13

FC Hittisau steckte gegen FC Riefensberg eine deutliche 1:5-Niederlage ein. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet.

Auf dem Platz erwies sich Riefensberg als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Für das erste Tor sorgte Julian Birgfellner. In der 15. Minute traf der Spieler des Heimteams ins Schwarze. Thiago De Lima Silva war zur Stelle und markierte das 1:1 von Hittisau (26.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Niklas Fink sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 4:1 (52./64./70.) aus der Perspektive von Fliesen Jams FC Riefensberg. Niklas Fink führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 5:1 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (72.). Letztlich feierte FC Riefensberg gegen KFZ Hagspiel FC Hittisau nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:1-Heimsieg.

Bei Riefensberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 28 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (31). Die drei Zähler katapultierten Fliesen Jams FC Riefensberg in der Tabelle auf Platz fünf.

FC Hittisau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast belegt momentan mit 18 Punkten den achten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 30:30 ausgeglichen.

Fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Hittisau derzeit auf dem Konto. Sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat FC Riefensberg momentan auf dem Konto. Während Riefensberg mit 19 Punkten in der Tabelle gut platziert ist, verliert KFZ Hagspiel FC Hittisau (18 Zähler) nach vier Spielen ohne Sieg mächtig an Boden.

Am kommenden Samstag trifft Fliesen Jams FC Riefensberg auf MEVO FC Schwarzenberg, FC Hittisau spielt am selben Tag gegen SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal.

Vorarlbergliga: Fliesen Jams FC Riefensberg – KFZ Hagspiel FC Hittisau, 5:1 (1:1)

72 Niklas Fink 5:1

70 Niklas Fink 4:1

64 Niklas Fink 3:1

52 Niklas Fink 2:1

26 Thiago De Lima Silva 1:1

15 Julian Birgfellner 1:0

