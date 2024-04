Hannes Rinderer-Treffer sichert nach 0:3 Last-Minute-Remis für Großwalsertal in Bezau

Details Samstag, 13. April 2024 22:53

Wälderhaus VfB Bezau hatte sich bereits auf die drei Punkte gefreut, musste sich letztlich jedoch beim Ergebnis von 3:3 mit lediglich einem begnügen.

Der vermeintlich leichte Gegner war VfB Bezau mitnichten. Die Heimmannschaft kam gegen Großwalsertal zu einem achtbaren Remis. Im Hinspiel hatte SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal keinerlei Probleme mit Wälderhaus VfB Bezau gehabt und einen 4:1-Erfolg verbucht.

Timo Plangger brachte SPG Großwalsertal in der 17. Minute ins Hintertreffen. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) schoss Alessandro Mistura einen weiteren Treffer für VfB Bezau. Mit der Führung für Wälderhaus VfB Bezau ging es in die Kabine. Manuel Kohler legte in der 48. Minute zum 3:0 für VfB Bezau nach. Hannes Rinderer verkürzte für Großwalsertal später in der 57. Minute auf 1:3. Jordan Türtscher war zur Stelle und markierte das 2:3 des Gasts (59.). In der 86. Minute sicherte Rinderer seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 3:3 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Alles sprach für einen Sieg von Wälderhaus VfB Bezau, doch am Ende wurde das Aufbäumen von SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Sechs Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat VfB Bezau derzeit auf dem Konto. Wälderhaus VfB Bezau verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur drei Punkte ein.

Mit sieben Siegen und sieben Niederlagen weist SPG Großwalsertal eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht Großwalsertal im Mittelfeld der Tabelle. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal ungeschlagen ist.

Mit diesem Unentschieden verpasste Großwalsertal die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält SPG Großwalsertal den siebten Platz.

Am kommenden Samstag trifft VfB Bezau auf Kaufmann Bausysteme FC Bizau, SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal spielt am selben Tag gegen SV frigo Ludesch.

Vorarlbergliga: Wälderhaus VfB Bezau – SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal, 3:3 (2:0)

86 Hannes Rinderer 3:3

59 Jordan Türtscher 3:2

57 Hannes Rinderer 3:1

48 Manuel Kohler 3:0

42 Alessandro Mistura 2:0

17 Timo Plangger 1:0

