FC Hittisau beendet die Negativserie mit Sieg in Sulzberg

FC Sulzberg konnte FC Hittisau nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Hittisau ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Sulzberg einen klaren Erfolg.

Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden auseinandergegangen.

FC Sport Haschko Sulzberg geriet in der 28. Minute ins Hintertreffen. In der 35. Minute erhöhte Felipe Becegato de Mello auf 2:0 für KFZ Hagspiel FC Hittisau. Mit der Führung für den Gast ging es in die Halbzeitpause. Für klare Verhältnisse sorgte Hittisau, indem man das 3:0 markierte (69.). Letztlich fuhr KFZ Hagspiel FC Hittisau einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Mit lediglich neun Zählern aus 15 Partien steht FC Sulzberg auf dem Abstiegsplatz. Mit nur 18 Treffern stellt das Heimteam den harmlosesten Angriff der Vorarlbergliga. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur einem Sieg und sechs Unentschieden sind die Aussichten von Sulzberg alles andere als positiv. Vor sechs Spielen bejubelte FC Sport Haschko Sulzberg zuletzt einen Sieg.

FC Hittisau machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem achten Platz. Hittisau verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. Nach sechs sieglosen Spielen ist KFZ Hagspiel FC Hittisau wieder in der Erfolgsspur.

Über eine sattelfeste Defensive verfügen beide Teams normalerweise nicht: Durchschnittlich 2,53 Gegentreffer von FC Hittisau stehen 2,27 bei FC Sulzberg gegenüber. Im aktuellen Spiel gelang es ersteren aber zur Abwechslung, keinen Gegentreffer zuzulassen.

Nächster Prüfstein für Sulzberg ist MEVO FC Schwarzenberg (Samstag, 15:00 Uhr). Hittisau misst sich am selben Tag mit FC Mohren Dornbirn Juniors (18:00 Uhr).

Vorarlbergliga: FC Sport Haschko Sulzberg – KFZ Hagspiel FC Hittisau, 0:3 (0:2)

69 Christoph Schmaehl 0:3

35 Felipe Becegato de Mello 0:2

28 Adrian Hoerburger 0:1

