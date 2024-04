SV Ludesch überflügelt FC Riefensberg in der Tabelle

Details Samstag, 13. April 2024 22:54

Mit SV frigo Ludesch und Fliesen Jams FC Riefensberg trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für die Gäste schien SV Ludesch aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand.

Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Ludesch wusste zu überraschen. FC Riefensberg hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 4:3-Erfolg gefeiert.

Adem Kum brachte SV frigo Ludesch in der elften Minute nach vorn. Kurz vor der Pause kam der nächste Rückschlag für Riefensberg, als Niklas Fink den zweiten gelben Karton sah (44.). Ohne weitere Tore ging es in die Pause. Kum schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (70.). Für das 3:0 von SV Ludesch sorgte Jamie Schuster, der in Minute 81 zur Stelle war. Luca Pfister legte in der 89. Minute zum 4:0 für die Gastgeber nach. Letztlich feierte Ludesch gegen Fliesen Jams FC Riefensberg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Zuletzt lief es erfreulich für SV frigo Ludesch, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Bei FC Riefensberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 35 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (36).

Mit diesem Sieg zog SV Ludesch an Riefensberg vorbei auf Platz drei. Fliesen Jams FC Riefensberg fiel auf die vierte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Am kommenden Samstag tritt Ludesch bei SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal an, während FC Riefensberg einen Tag zuvor FC Blau Weiß Feldkirch empfängt.

Vorarlbergliga: SV frigo Ludesch – Fliesen Jams FC Riefensberg, 4:0 (1:0)

89 Luca Pfister 4:0

81 Jamie Schuster 3:0

70 Adem Kum 2:0

11 Adem Kum 1:0

