Miguel Mayr schießt FC Dornbirn Juniors in Hittisau zum Sieg

Details Samstag, 13. April 2024 22:55

FC Mohren Dornbirn Juniors errang am Samstag einen 3:1-Sieg über KFZ Hagspiel FC Hittisau.

Auf dem Papier ging FC Dornbirn Juniors als Favorit ins Spiel gegen FC Hittisau – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel war mit einer 0:5-Klatsche für Dornbirn Juniors geendet.

Hittisau erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Christoph Schmähl traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Miguel Mayr witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für FC Mohren Dornbirn Juniors ein (28.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische die Akteure in die Pause. Dass FC Dornbirn Juniors in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Valentin Ebner, der in der 73. Minute zur Stelle war. Mayr stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für die Gäste her (87.). Am Schluss gewann Dornbirn Juniors gegen KFZ Hagspiel FC Hittisau.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei FC Hittisau. Die mittlerweile 41 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Die Gastgeber führen mit 21 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die Stärke von Hittisau liegt in der Offensive – mit insgesamt 35 erzielten Treffern. KFZ Hagspiel FC Hittisau verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. Vom Glück verfolgt war FC Hittisau in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

FC Mohren Dornbirn Juniors stabilisiert nach dem Erfolg über Hittisau die eigene Position im Klassement. Offensiv konnte FC Dornbirn Juniors in der Vorarlbergliga kaum jemand das Wasser reichen, was die 37 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Dornbirn Juniors knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte FC Mohren Dornbirn Juniors zehn Siege, drei Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. Die letzten Resultate von FC Dornbirn Juniors konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Nächster Prüfstein für KFZ Hagspiel FC Hittisau ist Peter Dach FC Koblach (Sonntag, 11:00 Uhr). Dornbirn Juniors misst sich am selben Tag mit MEVO FC Schwarzenberg (16:00 Uhr).

Vorarlbergliga: KFZ Hagspiel FC Hittisau – FC Mohren Dornbirn Juniors, 1:3 (1:1)

87 Miguel Mayr 1:3

73 Valentin Ebner 1:2

28 Miguel Mayr 1:1

4 Christoph Schmähl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.