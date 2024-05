SV Frastanz und SPG Großwalsertal teilen sich die Punkte

Details Samstag, 04. Mai 2024 23:35

Ein fesselndes Fußballspiel fand am Samstagnachmittag statt, als Keckeis Installationen SV Frastanz auf SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal traf. In einem Match, das Spannung bis zur letzten Minute versprach, endete die Begegnung mit einem gerechten 2:2 Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine beeindruckende Leistung, wobei die Tore erst in der zweiten Halbzeit fielen und das Spiel bis zum Schlusspfiff offen ließen.

Erste Halbzeit ohne Tore, aber mit viel Kampf

Das Spiel begann energisch mit dem Anpfiff, und beide Teams zeigten von Anfang an ihren Willen, die Partie zu dominieren. Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten gelang es jedoch keinem der Teams, in der ersten Halbzeit den Ball im Netz unterzubringen. Die Defensive beider Mannschaften stand sicher, und so ging es mit einem 0:0 in die Pause. Die Zuschauer ahnten noch nicht, dass die zweite Halbzeit ein wahres Feuerwerk an Toren bereithalten würde.

Zweite Halbzeit: Ein Torfestival

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste geendet hatte. Doch in der 67. Minute gelang es Marlon Vieira Lopes Noronha, den Bann zu brechen und für Keckeis Installationen SV Frastanz das 1:0 zu erzielen. Diese Führung währte jedoch nicht lange, denn SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal zeigte Charakter und drehte das Spiel innerhalb von nur sieben Minuten. Zunächst erzielte Hannes Rinderer in der 72. Minute den Ausgleich, bevor Johannes Kaufmann in der 79. Minute sogar das 1:2 aus Sicht der Heimmannschaft markierte. Das Spiel schien zugunsten der Gäste zu kippen.

Doch SV Frastanz gab sich nicht geschlagen. In einer dramatischen Schlussphase, die die Fans beider Lager nicht so schnell vergessen werden, erzielte Max Hartmann in der 90. Minute den Ausgleichstreffer zum 2:2. Dieses Tor sicherte seinem Team einen hart erkämpften Punkt und sorgte dafür, dass die Spannung bis zum Schlusspfiff aufrechterhalten blieb. Trotz fünf Minuten Nachspielzeit gelang es keinem der Teams, den Siegtreffer zu erzielen, und so endete das packende Duell mit einem leistungsgerechten Unentschieden.

Das Spiel zwischen Keckeis Installationen SV Frastanz und SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal war ein Paradebeispiel für den Reiz des Fußballs, bei dem bis zur letzten Sekunde alles möglich ist. Beide Mannschaften zeigten, dass sie in der Lage sind, Rückschläge zu verkraften und bis zum Ende zu kämpfen. Mit diesem Unentschieden nehmen beide Teams wichtige Punkte mit und blicken optimistisch auf die kommenden Spiele.

Vorarlbergliga: Frastanz : Großwalsertal - 2:2 (0:0)

94 Max Hartmann 2:2

79 Johannes Kaufmann 1:2

72 Hannes Rinderer 1:1

67 Marlon Vieira Lopes Noronha 1:0

